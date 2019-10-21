В "Роскачестве" рассказали, как защитить личные данные в случае кражи смартфона

Специалисты подчеркнули, что лучше всего не хранить все данные на одном устройстве.

Чтобы обезопасить себя от потери денег и личных данных при краже смартфона, стоит заранее подумать о защите устройства, заявил глава Центра цифровой экспертизы "Роскачества" Антон Куканов.

Чтобы не потерять ничего важного в случае расставания с телефоном, он посоветовал проверить, активирована ли возможность дистанционной блокировки устройства.

В числе профилактических мер эксперт также назвал использование сложного ПИН-кода или биометрических данных. Также стоит время от времени выполнять резервное копирование данных — эту функцию лучше всего настроить автоматически, чтобы все ценные данные сохранялись раз в неделю. Фотографии, видеофайлы и документы специалист советует хранить в облачном хранилище.

Ещё один важный шаг — поиск в настройках IMEI и серийного номера устройства. Эти данные лучше всего переписать, чтобы облегчить процесс поиска смартфона в случае кражи. Номер IMEI можно найти на упаковке или получить в виде SMS-сообщения, набрав *#06#.

Если телефон уже украли, можно попробовать на него позвонить или попытаться воспользоваться функцией "Найти телефон". Если на телефоне есть данные, которые не должны попасть в чужие руки, можно стереть их удалённо. Заключительный шаг — обращение в отделение полиции по месту жительства.

— Обязательно получите информацию о дате приёма заявления и номере, под которым оно зарегистрировано. В заявлении укажите IMEI и серийный номер устройства, — отметили в пресс-службе организации.

Также в случае кражи нужно заблокировать сим-карту и привязанные к устройству банковские карты. Кроме того, стоит проверить свои аккаунты и посмотреть, совершались ли попытки входа после пропажи смартфона. Чтобы избежать риска лишиться своих аккаунтов в соцсетях и на различных платформах, можно завершить сеансы на всех устройствах.

Отмечается, что некоторые страховые компании могут согласиться возместить ущерб, нанесённый кражей.

Ранее эксперты выяснили, кто и чем засоряет свой смартфон.