В Подмосковье полицейские накрыли наркопритон в квартире

В Московской области в городе Щёлково полицейские ликвидировали наркопритон, в котором на момент проверки находилось шесть человек в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России "Щёлковское" задержали 30-летнего мужчину и 26-летнюю женщину по подозрению в организации этого наркопритона на улице Первомайской.
Предполагается, что они периодически предоставляли свою квартиру своим наркозависимым друзьям и знакомым для употребления запрещённых препаратов. Все задержанные проходят медицинское освидетельствование.
— В ходе осмотра квартиры сотрудниками полиции обнаружены использованные одноразовые шприцы с веществом светлого цвета, а также предметы и прекурсоры, используемые для употребления наркотических средств. По результатам исследования установлено, что в шприцах находилась смесь, содержащая в своём составе героин, — заявила Татьяна Петрова.
В отношении хозяев квартиры было возбуждено уголовное дело по статье 232 "Организация либо содержание притонов". Они были отпущены под подписку о невыезде.
Ранее Лайф писал, что сотрудники транспортной полиции задержали 43-летнего жителя Калининграда, в животе которого нашли 77 свёртков с порошкообразным веществом.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram