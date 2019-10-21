В Подмосковье полицейские накрыли наркопритон в квартире

В ходе обыска стражи порядка обнаружили шприцы и другие предметы, используемые для употребления запрещённых средств.

В Московской области в городе Щёлково полицейские ликвидировали наркопритон, в котором на момент проверки находилось шесть человек в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России "Щёлковское" задержали 30-летнего мужчину и 26-летнюю женщину по подозрению в организации этого наркопритона на улице Первомайской.

Предполагается, что они периодически предоставляли свою квартиру своим наркозависимым друзьям и знакомым для употребления запрещённых препаратов. Все задержанные проходят медицинское освидетельствование.

— В ходе осмотра квартиры сотрудниками полиции обнаружены использованные одноразовые шприцы с веществом светлого цвета, а также предметы и прекурсоры, используемые для употребления наркотических средств. По результатам исследования установлено, что в шприцах находилась смесь, содержащая в своём составе героин, — заявила Татьяна Петрова.

В отношении хозяев квартиры было возбуждено уголовное дело по статье 232 "Организация либо содержание притонов". Они были отпущены под подписку о невыезде.

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