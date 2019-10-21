Житель Оренбуржья избил сожительницу и с топором напал на участкового

Житель города Ясного Оренбургской области с топором напал на полицейских. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ.
В полицию поступило сообщение от местной жительницы, которая рассказала, что её избивает 48-летний сожитель. На место происшествия прибыли участковый и водитель дежурной части.
— Подозреваемый мужчина оказал сопротивление и нанёс удар участковому. После чего с топором в руках угрожал расправой сотрудникам полиции, — рассказали в пресс-службе.
Кроме того, злоумышленник смог разбить полицейскую машину. Задержать его удалось только после двух предупредительных выстрелов в воздух. Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Нападавшему грозит до 10 лет колонии.
Ранее сообщалось, что похожая история произошла в Москве: нетрезвый мужчина ранил ножом полицейского, приехавшего по сообщению о семейном скандале.
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