Житель Оренбуржья избил сожительницу и с топором напал на участкового

Задержать мужчину удалось только после двух предупредительных выстрелов в воздух.

Житель города Ясного Оренбургской области с топором напал на полицейских. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ.

В полицию поступило сообщение от местной жительницы, которая рассказала, что её избивает 48-летний сожитель. На место происшествия прибыли участковый и водитель дежурной части.

— Подозреваемый мужчина оказал сопротивление и нанёс удар участковому. После чего с топором в руках угрожал расправой сотрудникам полиции, — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, злоумышленник смог разбить полицейскую машину. Задержать его удалось только после двух предупредительных выстрелов в воздух. Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Нападавшему грозит до 10 лет колонии.

Ранее сообщалось, что похожая история произошла в Москве: нетрезвый мужчина ранил ножом полицейского, приехавшего по сообщению о семейном скандале.