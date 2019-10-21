СМИ сообщили о грядущих сокращениях в российских компаниях

Меж тем почти в половине организаций оценивают своё положение на рынке труда как стабильное.

Почти в каждой десятой российской компании намерены сократить штат в 2020 году, при этом в 2018 году о таких планах сообщали в каждой пятой организации. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на опрос компании HeadHunter.

— Большинство компаний позитивно оценивают перспективы 2020 года. 62% прогнозируют рост численности персонала, о возможных сокращениях заявило 9% опрошенных (в прошлом году — 21%), — говорится в сообщении СМИ.

Меж тем 49% работодателей оценивают своё положение на рынке как стабильное. В 43% компаний и вовсе увеличили оклады, в 53% оставили без изменений, а уменьшил зарплату только один процент фирм.

В свою очередь в Минтруде поясняют, что сейчас ситуация на рынке труда стабильная.