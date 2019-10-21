У москвича в баре украли iPhone и сняли со счёта 180 тысяч рублей

Если пропажу телефона он обнаружил утром, то денег недосчитался только уже к вечеру.

В московском баре на Покровском бульваре у мужчины украли iPhone и списали со счёта 180 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

— В полицию обратился мужчина, который рассказал, что 19 октября примерно в 2:00 пришёл в бар по адресу: Покровский бульвар, д. 6/20, чтобы отдохнуть. Когда в 7:00 он вышел на улицу, то не нашёл в джинсах IPhone X, а уже поздно вечером обнаружил, что с его счёта в банке списали 180 тысяч рублей, — сообщает источник.

Общий материальный ущерб составил 220 тысяч рублей. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

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