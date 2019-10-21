В Иерусалиме нашли дорогу времён Понтия Пилата

Чтобы раскопать тропу длиной 600 метров и шириной восемь метров, выложенную крупными каменными плитами, специалистам потребовалось шесть лет.

A long-buried street that led pilgrims to the Jewish Temple 2,000 years ago was commissioned by Roman governor Pontius Pilate.https://t.co/X9ih640flw — Marina Amaral (@marinamaral2) October 20, 2019

В Израиле археологи обнаружили дорогу времён Понтия Пилата. По мнению учёных, это была центральная улица древнего города, по которой люди поднимались к Храмовой горе. Об этом сообщается в журнале Tel Aviv: The Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University.

Дорога, по которой мог ходить сам Понтий Пилат, начинается у Силоамского пруда (где, согласно Евангелию, Иисус исцелил слепого) в районе Южных ворот и заканчивается у подножия Храмовой горы. Таким образом, тропа связывает два самых главных объекта Иерусалима.

Archaeologists Discover Ancient Road in Jerusalem https://t.co/4KSiehGxfd pic.twitter.com/OA8pdEEErJ — Courthouse News (@CourthouseNews) October 20, 2019

О том, что дорога действительно играла важную роль в жизни города и что паломники шли по ней к Храмовой горе, свидетельствует и высокое качество отделки мостовой и тротуара, а также тот факт, что при раскопках тропы были найдены многочисленные предметы и монеты.

Именно последние помогли археологам наиболее точно установить время постройки дороги. Все найденные монеты датируют между семнадцатым и тридцать первым годами нашей эры. При этом их более старшие собратья, выпущенные в наибольшем количестве, найдены не были. Это является доказательством того, что строилась дорога во времена Понтия Пилата, скорее всего, именно по его заказу.

Ранее Лайф рассказывал, что на территории Израиля нашли древнеримский военный лагерь и несколько сотен артефактов. Его раскапывают поэтапно уже много лет. Среди находок — горшок с кремированными останками легионера VI легиона.