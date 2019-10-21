В Хабаровске после долгих поисков нашли убитой мать двоих детей

Женщина ушла за посылкой и не вернулась. Позже волонтёры поискового отряда обнаружили её тело на пустыре.

Правоохранительные органы Хабаровска возбудили уголовное дело после убийства женщины, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.

По предварительным данным, 40-летняя жительница города вечером 17 октября вышла из дома, чтобы сходить на почту за посылкой, но так и не вернулась. Волонтёры поискового отряда "Лига спас" сообщили, что тело женщины нашли 19 октября. На нём были обнаружены следы насильственной смерти.

— Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". Для его расследования создана усиленная следственно-оперативная группа, в которую вошли опытные следователи и криминалисты, сотрудники уголовного розыска, устанавливаются обстоятельства преступления, — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что у погибшей остались две дочери, младшей из них исполнился всего месяц.

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