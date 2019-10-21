В Хабаровске после долгих поисков нашли убитой мать двоих детей

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Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Женщина ушла за посылкой и не вернулась. Позже волонтёры поискового отряда обнаружили её тело на пустыре.

Правоохранительные органы Хабаровска возбудили уголовное дело после убийства женщины, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.

По предварительным данным, 40-летняя жительница города вечером 17 октября вышла из дома, чтобы сходить на почту за посылкой, но так и не вернулась. Волонтёры поискового отряда "Лига спас" сообщили, что тело женщины нашли 19 октября. На нём были обнаружены следы насильственной смерти.

Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". Для его расследования создана усиленная следственно-оперативная группа, в которую вошли опытные следователи и криминалисты, сотрудники уголовного розыска, устанавливаются обстоятельства преступления, — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что у погибшей остались две дочери, младшей из них исполнился всего месяц.

А накануне Лайф рассказывал о жестоком убийстве в Волгограде. Там мужчина задушил няню из детсада, дарившую ему дорогие подарки.

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