В Чувашии обессиленную пенсионерку нашли в лесу благодаря красному платку

Головной убор был виден издалека. Это и помогло полицейским обнаружить лежавшую на земле женщину.

Сотрудники полиции Чувашии разыскали пенсионерку, которая несколько дней провела в лесу без еды и воды. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД РФ.

Об исчезновении 62-летней женщины, проживающей в посёлке Первомайское Алатырского района, сообщила её дочь.

— Заявительница, которая проживает в соседнем населённом пункте, сообщила сотрудникам районного отдела внутренних дел, что мама пропала в период с 13 по 18 октября, — рассказали в пресс-службе.

В последний раз пенсионерку видели 14 октября. Обнаружить обессиленную женщину удалось в полутора километрах от Первомайского 19 октября. Как рассказали полицейские, помог им в этом красный платок, который был виден издалека. Пенсионерка лежала на земле и практически не двигалась из-за холода и голода.

Женщину доставили в больницу, её состояние не вызывает опасений у врачей.

Ранее в Архангельской области шесть дней искали пенсионерку, ушедшую в лес за грибами.