В Мурманске потушили масштабный пожар в порту

Сотрудники регионального ГУ МЧС РФ получили сообщение о пожаре в одном из зданий Мурманской судоверфи. Сообщение о происшествии опубликовали на сайте ведомства.
В заявлении уточнили, что в здании склада горело отработанное машинное масло. В настоящий момент пожар ликвидирован, жертв нет.
— Пострадавших, спасённых, погибших нет. К тушению привлечены 37 человек и 13 единиц техники, — сообщается в заявлении.
В пресс-службе отметили, что площадь пожара составила 500 квадратных метров.
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