В Мурманске потушили масштабный пожар в порту

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Фото © VK / ГУ МЧС России по Мурманской области

В МЧС уточнили, что в здании портового склада горело отработанное машинное масло.

Сотрудники регионального ГУ МЧС РФ получили сообщение о пожаре в одном из зданий Мурманской судоверфи. Сообщение о происшествии опубликовали на сайте ведомства.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/spasinfo51" target="_blank">ГУ МЧС России по Мурманской области</a></p>

В заявлении уточнили, что в здании склада горело отработанное машинное масло. В настоящий момент пожар ликвидирован, жертв нет.

Пострадавших, спасённых, погибших нет. К тушению привлечены 37 человек и 13 единиц техники, — сообщается в заявлении.

В пресс-службе отметили, что площадь пожара составила 500 квадратных метров.

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