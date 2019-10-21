СКР назвал причину ДТП под Тверью с 13 погибшими: Жажда наживы бизнесменов

Страшная авария, в которой лоб в лоб столкнулись маршрутка и рейсовый автобус, произошла в октябре прошлого года.

СКР выяснил в ходе расследования, что ДТП в Тверской области с участием маршрутки и рейсового автобуса, в котором погибло 13 человек, произошло по вине руководителей компании-перевозчика. Водители маршруток работали полулегально без положенного времени на отдых.

— Водитель был допущен к управлению транспортным средством с наличием медицинских противопоказаний, не позволяющих им управлять, будучи не проинструктированным о соблюдении безопасности пассажирских перевозок, — сообщается на сайте СК РФ.

Уточняется, что четверо руководителей компании, нацеленные на заработок в больших объёмах, отправляли водителей в рейс без необходимого отдыха после предыдущей смены. Они также не были официально трудоустроены и не проходили стажировку и инструктаж.

Обвиняемые в ходе следствия свою вину не только не признали, но и всячески пытались запугать свидетелей и уничтожить фиктивные документы о трудоустройстве и состоянии водителей перед выходом в рейс.

В ближайшее время СКР направит уголовное дело с обвинением в суд.

Напомним, ДТП, в котором погибло 13 человек, произошло в октябре прошлого года на трассе Тверь — Ржев. Маршрутка выехала на встречную полосу и столкнулась лоб в лоб с рейсовым автобусом.