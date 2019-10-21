Жительница Якутска бросила маленького сына в подъезде, оставив ему пакет с едой

Уже нашлась бабушка малыша, а вот мать до сих пор разыскивается. Возбуждено дело по статье "Оставление в опасности".

В подъезде жилого дома в Якутске обнаружили полуторагодовалого мальчика, брошенного мамой. При этом рядом с малышом, который был одет по сезону, нашли пакет с едой и вещами. Об этом сообщает СУ СКР по Якутии.

Ребёнка обнаружила местная жительница, которая и сообщила о брошенном мальчике в полицию. Сейчас малыш в специализированном доме ребёнка, его уже осмотрели врачи. Мальчик здоров.

Меж тем уже нашлась бабушка ребёнка, которая проживает в другом регионе. А вот мать мальчика до сих пор разыскивается. В отношении женщины возбудили дело по статье "Оставление в опасности".

Ранее Лайф рассказывал, как на Кубани очередная мать-кукушка привела дочку в кафе и бросила, оставив записку с просьбой не отдавать её в детдом, а найти новых маму и папу. Позже она объяснила свой поступок. По словам женщины, муж-африканец бросил её с детьми и вернулся в Чад.