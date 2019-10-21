В Нижнекамске ветеринар отказалась помочь умирающей собаке

Она объяснила своё решение тем, что при себе владелец животного не имел ветеринарного паспорта.

В Нижнекамске травмированная собака умерла на пороге частной ветеринарной клиники, потому что врач отказывалась оказывать ей помощь. Об этой истории в социальных сетях рассказала очевидец Эльвира.

Как оказалось, собаку на остановке "Гостиница "Кама" сбил таксист. Её хозяин — пожилой мужчина — не успел быстро среагировать, в результате чего питомец получил серьёзные травмы. Виновник происшествия сразу же скрылся с места ДТП, поэтому на помощь животному и его хозяину пришла местная жительница Эльвира.

— Я сразу обзвонила всех ветеринаров и клиники города, в воскресенье работает лишь одна — клиника Cats&Dogs на Южной. Мы подъехали туда в 8:35. Примерно в 8:45 подошла врач (клиника работает с 9:00). Мы просили принять нас пораньше, собака умирала, уже практически не подавала признаков жизни. Врач отказалась, — цитирует женщину паблик "Регион-116 | Казань" в социальной сети "ВКонтакте".

Хозяин с собакой всё же решил дождаться открытия клиники. Однако, вместо того чтобы оказать экстренную помощь животному, врач начала требовать от пенсионера ветеринарный паспорт с отметками о прививках от бешенства. Документов с собой мужчина не имел, они остались дома.

В итоге врач отказалась принять животное. Раненая собака умерла на пороге ветеринарной клиники.

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