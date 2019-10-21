Немецкие СМИ: В Сирии Трамп уступил место "всемогущему Путину"

Эксперт считает, что сейчас Россия продолжает "заполнять вакуум", образовавшийся после частичного вывода американских войск из Сирии.

Из-за непрофессионализма главы Белого дома Дональда Трампа Россия обрела стратегическое преимущество в Сирии, заявил обозреватель немецкой газеты Mannheimer Morgen.

Автор статьи полагает, что ситуация так сложилась во многом из-за президента США, который одним "глупым телефонным звонком" дал повод турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану начать вторжение в Сирию. При этом он отмечает, что "важнейшей фигурой на сирийской шахматной доске" является отнюдь не он, а российский лидер Владимир Путин.

Обозреватель отметил, что, в отличие от Трампа, Путин абсолютно спокоен и продолжает пользоваться промахами и темпераментностью американского лидера, который, судя по всему, всё чаще теряет контроль над собой. В качестве примера он назвал письмо, которое Трамп недавно отправил Эрдогану, призвав того "не быть дураком".

Отметив эпизод с "послушной" передачей военной базы в Манбидже под контроль российских военных, эксперт заявил, что сейчас Россия продолжает "заполнять вакуум", образовавшийся после частичного вывода американских войск из Сирии. Теперь, по его мнению, страна будет следить за тем, чтобы не произошло серьёзных столкновений между войсками Анкары и сирийского лидера Башара Асада.

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп хочет оставить в Сирии около 200 спецназовцев.

Напомним, 13 октября глава Пентагона Марк Эспер рассказал, что США начинают вывод около тысячи своих военных из-за наступления Турции. При этом уход военных получился похож на бегство. В частности, на одной из брошенных баз российские журналисты нашли серверы с жёсткими дисками, награды, документацию, личные жетоны и множество других предметов американских военных.

Это уже не первая статья зарубежных СМИ об успехах России в Сирии. Так, отмечалось, что Владимир Путин добивается там "побед без войны". Российского президента также называли самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке.