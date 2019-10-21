В Москве задержали лидера валютчиков, которые вывели за рубеж 750 млн

В ходе 12 обысков были изъяты печати и штампы несуществующих организаций и ключи от системы "Банк-клиент".

Полицейские Москвы провели совместную операцию с ФСБ и задержали лидера преступной группы, занимавшейся незаконными валютными операциями. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

— По предварительным данным, за пределы Российской Федерации незаконно выведено свыше 750 миллионов рублей, — рассказала Волк.

По подозрению в организации преступной группы был задержан 37-летний уроженец одной из азиатских стран. Он находится под домашним арестом.

Отмечается, что злоумышленники переводили деньги под видом исполнения внешнеторговых контрактов, используя при этом реквизиты фиктивных фирм и поддельные документы. Полицейские провели 12 обысков и изъяли печати и штампы несуществующих организаций, а также ключи от системы "Банк-клиент".

Ранее в Москве задержали ещё более "крупную рыбу" — за три года предполагаемая организатор преступной группировки вывела из России один миллиард рублей.