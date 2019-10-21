"Сибзолото" опубликовало список погибших и пропавших при прорыве дамбы

Компания ООО "Сибзолото" опубликовала список с фамилиями погибших и пропавших без вести при прорыве дамбы золотопромышленной артели в Курагинском районе Красноярского края.

Погибшие:

1. Поросёнов С. (машинист бульдозера) 2. Толипов Д. (гидромониторщик) 3. Кожин А. (гидромониторщик) 4. Данилов А. (водитель КамАЗа) 5. Мазепов А. (водитель КамАЗа) 6. Боровской А. (водитель КамАЗа-трала) 7. Пронин В. (токарь) 8. Боярсков И. (элетрогазосварщик) 9. Свиридов А. (водитель погрузчика) 10. Фомичёв Д. (водитель погрузчика) 11. Семешков Г. (машинист экскаватора) 12. Трофимов В. (охранник) 13. Максимов П. (охранник) 14. Юдин Ию (охранник) 15. Бельдянов А. (охранник)

Пропавшие без вести:

1. Козел Александр Вячеславович (вальщик леса) 2. Ерёменко Вячеслав Викторович (электрогазосварщик) 3. Амосов Юрий Владимирович (промывальщик геологических проб) 4. Гриценко Евгений Валерьевич (охранник) 5. Азимов Дишпод Абдужапарович (водитель погрузчика)

По данным компании, всего ранения получили 44 человека, четверо из которых находятся в тяжёлом состоянии.

В ночь на 19 октября около посёлка Щетинкино на юге Красноярского края на реке Сейбе разрушилась дамба золотодобывающей артели. Волна из камней и грязи сметала всё на своём пути и снесла два временных общежития. Погибло 15 рабочих.