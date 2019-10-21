"Роскосмос" опубликовал секретные документы о разработке корабля "Восход"

Фотографии, чертежи и письма главного конструктора восстанавливают полную картину создания и полёта первого многоместного космического корабля.

"Роскосмос" впервые опубликовал секретные документы о разработке и полёте первого многоместного космического корабля "Восход".

— Эскизный проект корабля, в котором три человека могли работать в течение суток, получил название "Восход" и был утверждён 12 февраля 1964 года. А уже 12 октября того же года на нём совершил полёт экипаж... — сообщается на сайте госкорпорации.

"Роскосмос" публикует исторические фотографии, альбомы чертежей и инструкции по управлению системами космического корабля. Также через письма главного конструктора Сергея Королёва и протоколы с заседаний руководства можно составить полную картину от начала разработки до первого полёта "Восхода".

Ранее "Роскосмос" рассекретил документы о "лунной гонке" СССР и США. Госкорпорация опубликовала постановления ЦК КПСС о старте работ по разработке лунных аппаратов, а также расчёты инженеров.