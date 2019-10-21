На Кубани любительница селфи сорвалась с 5-метрового водопада

Женщина получила травмы разной степени тяжести, но осталась жива. Её несли полтора километра по горным тропам.

На Кубани женщина во время отдыха забралась на вершину водопада и упала оттуда при попытке сделать селфи. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарской краевой аварийно-спасательно службы "Кубань-спас".

Инцидент произошёл в воскресенье, 20 октября, в районе посёлка Никитино Мостовского района. 37-летняя жительница города Гулькевичи отдыхала вместе с семьёй. Она забралась на вершину водопада, чтобы сделать селфи, однако поскользнулась и упала с обрыва. Высота падения составила более пяти метров.

На место происшествия прибыли сотрудники Псебайского отряда спасателей. Они полтора километра несли её на носилках, чтобы передать работникам скорой помощи.

Ранее Лайф писал, что жительница Приморского края сорвалась со скалы, пытаясь сфотографироваться на фоне популярного объекта — ущелья Дарданеллы.