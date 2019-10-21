Суд отказался блокировать BlaBlaCar на территории России

На сторону ответчика встал представитель Роскомнадзора, который не увидел запрещённых сведений в приложении или на сайте сервиса.

Арбитражный суд Москвы отклонил иск занимающейся перевозками астраханской компании "Транс лайн", которая добивается блокировки в России онлайн-сервиса для попутчиков BlaBlaCar. Об этом сообщает РИА "Новости".

Представители российской фирмы в ходе заседания объяснили свой иск тем, что компания несёт убытки из-за деятельности сервиса. При этом заявители отметили, что их бы устроила форма блокировки, которая до этого была применена к мессенджеру Telegram.

В свою очередь представитель Роскомнадзора, как и ответчик, попросил отклонить заявление, так как в приложении или на сайте BlaBlaCar нет запрещённых для распространения сведений, на что и жаловался истец.

Ранее "Транс лайн" уже обращалась с похожими исками в Краснодарский краевой суд и Таганский районный суд Москвы, где тоже не увидели нарушений со стороны сервиса.

Ранее внести BlaBlaCar в чёрный список предложило Общероссийское объединение пассажиров.