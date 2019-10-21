США доставили на Украину два подержанных патрульных катера

Планируется, что судна продолжат свой боевой путь под командованием украинского экипажа в акваториях Чёрного и Азовского морей.

Два старых патрульных катера ВМС США типа Island через год доплыли до Украины, их доставило в порт Одессы судно Ocean Freedom. Об этом пресс-служба ВМС Украины сообщила в социальной сети Facebook.

— Сегодня, 21 октября, на борту судна Ocean Freedom в Одессу прибыли катера типа Island — Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в данный момент оба катера проходят этап разгрузки и подготовки к эксплуатации после длительной транспортировки. После выгрузки они будут отбуксированы в военно-морскую гавань.

Ранее сообщалось о намерении Вашингтона передать оборонный "секонд-хенд" Киеву. Бывший лидер Незалежной Пётр Порошенко заявлял, что передача двух 34-метровых патрульных катеров класса Island от США укрепит военно-морской альянс двух стран.