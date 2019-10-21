Индия начала разрабатывать гиперзвуковое оружие

В ближайшее время учёные перейдут к стадии испытаний и совершенствования технологий с помощью аэродинамической трубы.

Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) работает над созданием гиперзвукового оружия нового поколения. Об этом сообщила газета Hindustan Times.

Источник издания отметил, что новые ракеты будут достигать скорости в пять раз выше скорости звука. По его словам, в ближайшее время учёные перейдут к стадии испытаний и совершенствования технологий с помощью аэродинамической трубы.

— Система гиперзвукового оружия — одно из направлений современных технологий, которые мы серьёзно изучаем, — рассказал собеседник газеты в правительственных кругах.

Также он отметил, что о разработке в ближайшем будущем должно сообщить Министерство обороны страны.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин отмечал, что, когда ведущие армии мира получат гиперзвуковое оружие, у России появится нечто более новое, что позволит как сохранить лидирующие позиции в технологическом процессе, так и обеспечить безопасность страны.