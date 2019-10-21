Жена арестованного начальника участка "Сибзолота": Двое суток спасал людей

По словам супруги, мужчине не дают ни выспаться, ни просто отдохнуть и допрашивают в таком состоянии.

Жена Андрея Еганова, начальника участка золотого прииска "Сисим", где погибло 15 человек, рассказала, что её мужу приходится испытывать сильнейшее давление.

— Это просто горе, я вообще не знаю, как он не умер сразу. Надо понимать, какое давление на него оказывается. Он двое суток без сна, он спасал людей, он продолжал бороться. Его допрашивают в этом состоянии, не дают возможности ни выспаться, ни отдохнуть, — заявила женщина.

Ранее суд арестовал Андрея Еганова на два месяца. По данным следствия, он знал об опасности возведения временных домов возле реки Сейба, но всё равно разрешил стройку.

Напомним, что в ночь на 19 октября около посёлка Щетинкино на юге Красноярского края на реке Сейбе разрушилась дамба золотодобывающей артели. Волна из камней и грязи сметала всё на своём пути и снесла два временных общежития. Погибло 15 рабочих. Компания "Сибзолото", владеющая артелью, опубликовала список погибших и пропавших при прорыве дамбы.