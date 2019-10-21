Прокуратура Татарстана проверит информацию об учителе, заклеившем рты ученикам

Прокуратура Татарстана проверит сообщение в соцсети об учительнице в школе Альметьевска, которая якобы заклеила рты первоклассникам за разговоры во время урока. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на старшего помощника прокурора республики Руслана Галиева.

— Альметьевская городская прокуратура по поручению прокуратуры Татарстана начала проверку этой информации, — сказал Галиев.

Он добавил, что по итогам проверки могут быть приняты соответствующие меры. В управлении образования Альметьевского муниципального района сейчас также выясняют подробности происшествия.

Уточняется, что сообщение об инциденте появилось в соцсети накануне, 20 сентября. Сразу несколько родителей пожаловались на учительницу, которая заклеивала рты ученикам из-за разговоров на уроке.

Ранее в ХМАО пришлось уволиться воспитательнице, которая только пригрозила заклеить детям рты.