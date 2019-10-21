Прокуратура Татарстана проверит информацию об учителе, заклеившем рты ученикам

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Фото © Shutterstock

Прокуратура Татарстана проверит сообщение в соцсети об учительнице в школе Альметьевска, которая якобы заклеила рты первоклассникам за разговоры во время урока. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на старшего помощника прокурора республики Руслана Галиева.

Альметьевская городская прокуратура по поручению прокуратуры Татарстана начала проверку этой информации, — сказал Галиев.

Он добавил, что по итогам проверки могут быть приняты соответствующие меры. В управлении образования Альметьевского муниципального района сейчас также выясняют подробности происшествия.

Уточняется, что сообщение об инциденте появилось в соцсети накануне, 20 сентября. Сразу несколько родителей пожаловались на учительницу, которая заклеивала рты ученикам из-за разговоров на уроке.

Ранее в ХМАО пришлось уволиться воспитательнице, которая только пригрозила заклеить детям рты.

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