В Иркутской области охранник магазина погиб, спуская инвалида с пандуса

Родственники погибшего считают, что причиной гибели пожилого мужчины послужил неправильно установленный пандус.

В Усть-Илимске охранник продуктового магазина умер, пытаясь помочь инвалиду-колясочнику спуститься с пандуса. Об этом сообщает группа "Я живу в Иркутске" в социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что трагический инцидент произошёл 30 сентября возле магазина "Окей" на улице Мечтателей. Охранник продуктового Валерий Морозов, который работал в службе безопасности на этом объекте более трёх лет, откликнулся на просьбу инвалида-колясочника и стал спускать его по пандусу.

— Пандус в этом магазине построен с грубейшими нарушениями: нет поручней, поверхность выложена тротуарной плиткой, поэтому очень скользкая. Отсутствует какое-либо ограничение скольжения. Площадка для выезда из магазина менее полутора метров, — цитирует группа "Инцидент Усть-Илимск" сына погибшего.

В результате охранник поскользнулся и ударился головой. С места работы его экстренно увезли в отделение клинической больницы. Там ему сделали операцию, после чего двенадцать дней он пролежал в коме. На 13-е сутки Валерий Морозов скончался. Сообщается, что директор магазина является местным депутатом, он не принёс извинений.

— Семья потеряла отца, деда. Имея деньги и власть, директору чужда жизнь и здоровье простого пенсионера, который умер у него на работе, принося ему доход, — цитирует паблик родственницу погибшего.

Ранее Лайф рассказывал о другом инциденте с пандусом. На Ямале у поликлиники его сделали со столбом посередине.