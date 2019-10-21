Петербурженка получила на почте посылку с надкусанной шоколадкой

В Почте России предложили составить официальную жалобу и не исключили, что заплатят за лакомство.

Почта России будет разбираться в инциденте с доставкой надгрызанного шоколада, сообщает пресс-служба Управления федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

По данным "Фонтанки", продегустированный кем-то шоколад жительница города получила в отделении на Олеко Дундича. По её словам, она уже составила акт, пожаловалась на крыс или голодающих сотрудниц почты.

В УФПС отметили, что не исключают возможности компенсации и планируют обсудить этот вопрос с хозяйкой посылки после того, как она получит официальную жалобу.

За последний месяц это уже второй скандал с участием Почты России. Ранее сообщалось, что в Петербурге на помойке нашли анкеты клиентов Почты России и книгу жалоб.