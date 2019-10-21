В МО РФ отреагировали на данные СМИ о сбое при пуске ракеты на учениях "Гром"

В Министерстве обороны РФ опровергли сообщения СМИ о нештатной ситуации во время пуска ракеты на учениях "Гром-2019". В военном ведомстве пояснили, что был отменён запуск с атомной подлодки "Рязань" после оценки баллистической ракеты перед манёвром.

— Оценив информацию о техническом состоянии одной из ракет подводной лодки "Рязань", полученную непосредственно перед пуском, было принято решение не задействовать её в учебном ударе, — заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что отмена запуска одной ракеты не повлияла на успешность манёвров.

Ранее "Ведомости" сообщили, что атомная подлодка "Рязань" на учениях запустила лишь одну ракету вместо двух запланированных. По данным СМИ, нештатная ситуация якобы произошла из-за отказа систем на подводном крейсере.