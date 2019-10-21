Названы самые криминальные регионы России

Несмотря на то что лидером по числу преступлений является столица, больше всего убийств происходит в Подмосковье.

Москва и Московская область лидируют в списке самых криминальных регионов России по данным на август 2019 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ.

В последнем летнем месяце в столице зарегистрировали 93 882 преступления, в том числе 190 убийств и покушений на убийство. В Московской области эти показатели составили 51 217 и 237 (наивысший показатель по стране) соответственно.

Также в десятку самых криминальных регионов вошли: Краснодарский край, Челябинская, Ростовская, Свердловская, Кемеровская области, Башкирия, Татарстан и Санкт-Петербург.

Меньше всего преступлений в августе зарегистрировали в Ненецком автономном округе — 461, из которых всего два — убийства. Такой же показатель по убийствам в Чечне (всего в республике зафиксировали 2193 преступления).

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