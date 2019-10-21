Роскомнадзор выступил за штрафы вместо блокировок в Интернете

Глава ведомства заявил, что у РКН есть необходимые инструменты для регулирования.

Роскомнадзор считает, что нужно перейти от блокировки нарушителей в Интернете к применению к ним штрафов. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

— В настоящее время в РФ проходит обсуждение законопроекта, который предписывает достаточно серьёзные штрафы для компаний... Если мы ещё несколько лет назад говорили о том, что нарушители должны быть заблокированы, то теперь, мне кажется, есть более цивилизованный и эффективный метод, когда его наказывают "экономическим рублём", — сказал Жаров.

По его словам, чем больше развиваются информационные технологии, тем внимательнее нужно относиться к контролю их безопасности. Он также уточнил, что это относится не только к России, но и ко всему миру.

— У государства должны быть различные инструменты воздействия на нарушителей, прежде всего экономические. У нас есть необходимые инструменты для регулирования, — добавил Жаров.

Он также отметил, что сейчас специалисты из разных стран активно обсуждают возможность появления глобальных специальных структур, которые могли бы регулировать ситуацию в Интернете.

Напомним, ранее Роскомнадзор заявил о готовности создать список распространителей фейк-ньюс. В него могут попасть издания, интернет-сообщества и отдельные лица.