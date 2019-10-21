В Екатеринбурге сотрудники парка спасли собаку, прикованную к дереву

Теперь директор парка и его коллеги пытаются найти либо старых, либо новых хозяев для животного.

Сотрудники Шарташского парка в Екатеринбурге спасли пса, которого кто-то привязал цепью к дереву. Об этом рассказал директор парка Артур Зиганшин в "Фейсбуке".

По его словам, пса нашла гулявшая в парке семья. Зиганшин в тот момент находился в Казани, но рабочие по его просьбе выехали на место, отцепили животное, покормили и увезли на базу.

Сейчас Зиганшин и его подчинённые размышляют над тем, что делать со спасённым псом.

— Сейчас мы его пристроили пока в парке, на одной из наших баз. Посмотрим в перспективе, куда его деть. У нас планируется обустройство нашего временного пункта охраны, может, там и будет жить. Заодно веселее будет инспекторам, которые там дежурят круглосуточно, — передаёт его слова РИА "Новости".

Мужчина опубликовал в соцсетях несколько объявлений о поиске новых или старых хозяев, но пока никто не откликнулся.

Ещё одного четвероногого спасли недавно на Дальнем Востоке. Там сотрудники МЧС вытащили щенка из щели между гаражами.