В Екатеринбурге сотрудники парка спасли собаку, прикованную к дереву

Сотрудники Шарташского парка в Екатеринбурге спасли пса, которого кто-то привязал цепью к дереву. Об этом рассказал директор парка Артур Зиганшин в "Фейсбуке".
По его словам, пса нашла гулявшая в парке семья. Зиганшин в тот момент находился в Казани, но рабочие по его просьбе выехали на место, отцепили животное, покормили и увезли на базу.
Сейчас Зиганшин и его подчинённые размышляют над тем, что делать со спасённым псом.
— Сейчас мы его пристроили пока в парке, на одной из наших баз. Посмотрим в перспективе, куда его деть. У нас планируется обустройство нашего временного пункта охраны, может, там и будет жить. Заодно веселее будет инспекторам, которые там дежурят круглосуточно, — передаёт его слова РИА "Новости".
Мужчина опубликовал в соцсетях несколько объявлений о поиске новых или старых хозяев, но пока никто не откликнулся.
Ещё одного четвероногого спасли недавно на Дальнем Востоке. Там сотрудники МЧС вытащили щенка из щели между гаражами.
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