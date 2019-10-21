СМИ2 и AdIndex запустили серию подкастов о будущем медиа

Проект должен помочь медиаменеджерам конкурировать друг с другом с помощью идей и тем самым способствовать росту отрасли в целом.

Новостной агрегатор СМИ2 совместно с навигатором рекламного рынка AdIndex запускают серию тематических подкастов, посвящённых будущему медиарынка. Об этом сообщается в поступившем в редакцию Лайфа пресс-релизе компании.

Первый эфир уже записан и доступен здесь. Темой разговора стал достаточно злободневный для паблишеров и СМИ вопрос: почему они могут зарабатывать только под своим брендом и со своим продуктом для аудитории. Директор по развитию СМИ2 Юрий Синодов с новостным редактором AdIndex Марией Георгиевской и менеджером по продукту TheBell Александром Амзиным разбирались, какими медиа будут завтра, если они всё больше интегрируются в медиаплатформы и социальные сети.

Основная идея подкаста состоит в откровенном обсуждении происходящего.

— Наш проект должен помочь медиаменеджерам конкурировать друг с другом идеями и тем самым способствовать росту отрасли, — комментирует директор по развитию СМИ2 Юрий Синодов.

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