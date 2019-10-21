Медведев заявил, что с российской экономикой "всё в порядке"

С российской экономикой в целом всё в порядке, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он пояснил, что увеличивается товарооборот и объёмы промышленного производства.

— Если говорить об экономике, то очевидно, что в целом у нас всё в порядке: увеличивается объём промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, — заявил глава правительства во время 33-го заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ).

Медведев также констатировал, что иностранные инвесторы не потеряли интерес к России, несмотря на введение Западом санкций. В частности, за последние пять лет объём инвестиций увеличился приблизительно на 50%.