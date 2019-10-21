Власти Чили подтвердили гибель протестующих от рук полиции

Число жертв, равно как и обстоятельства их смерти, на данный момент не уточняются.

В ходе действий чилийских полицейских и военных во время массовых беспорядков в Чили погибло несколько человек. Об этом сообщает официальный представитель правительства страны Сесилия Перес.

— Да, действительно есть. Мы глубоко сожалеем о погибших, — сказала она в эфире телеканала CNN Chile.

При этом, отвечая на вопрос, есть ли информация о человеческих жертвах в результате действий полицейских и военных во время акций протеста в Сантьяго, Перес не уточнила количество жертв и обстоятельства их гибели.

Напомним, что протесты вспыхнули в столице Чили после того, как стоимость проезда в метро выросла в несколько раз. Протестующие сожгли несколько станций метро и офисных зданий в столице. Также погромам подверглись магазины. В ходе беспорядков недовольные подорожанием транспорта граждане также жгли автобусы и баррикады, атаковали стражей правопорядка. В связи с этим власти приняли решение ввести в Сантьяго комендантский час.

По последним данным, в стране зафиксировано 103 акта насилия. Глава Минздрава рассказал о 208 пострадавших. Свыше 700 человек задержаны.