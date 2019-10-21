Россиянка потребовала запретить показ "Джокера" из-за плагиата с "Ширли-мырли"

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Коллаж LIFE. Фото © "Кинопоиск" / Кадры из фильмов "Джокер", "Ширли-мырли"

Она призналась, что уже отправила соответствующую жалобу в Министерство культуры.

Одежда Джокера из одноимённой картины полностью копирует образ героя Армена Джигарханяна — Козюльского из фильма "Ширли-мырли" (1995 г.). На это указала россиянка Лилиана Пертенава и потребовала отозвать прокатное удостоверение у американской картины. Своим мнением по этому вопросу она поделилась с Лайфом.

<p>Коллаж LIFE. Фото © &#34;Кинопоиск&#34; / Кадры из фильмов &#34;<a href="https://www.kinopoisk.ru/film/1048334/" target="_blank"><ins>Джокер&#34;</ins></a>, &#34;<a href="https://www.kinopoisk.ru/film/41047/" target="_blank"><ins>Ширли-мырли&#34;</ins></a></p>

Я отрицательно отношусь к плагиату. Неважно, ворует "Мосфильм" или Голливуд, — заявила она.

По её словам, она уже направила официальную жалобу в Министерство культуры.

Своё требование она обосновала постановлением, запрещающим фильм из-за "выявления при публичной демонстрации картины материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством РФ".

Ранее сообщалось, что за первые девять дней фильм американского режиссёра Тодда Филлипса о главном враге супергероя Бэтмена собрал более миллиарда рублей в отечественном прокате.

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