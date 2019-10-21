Найдены тела четырёх жертв банды Шишкана. Это подмосковный депутат и её семья

Татьяна Сидорова и её родные были похищены и убиты в 2012 году. Они были устранены по личному указанию главного вора России.

Следственный комитет опубликовал видео с места обнаружения останков четырёх человек — жертв банды так называемого главного вора России Олега Медведева (Шишканова). Все четверо были убиты в 2012 году. Следствие полагает, что это тела подмосковного депутата Татьяны Сидоровой и членов её семьи. Они были устранены по личному указанию Шишкана за отказ передать его банде земельные участки, передаёт пресс-служба ведомства. Вместе с Сидоровой исчезли её 73-летний муж Владимир, 28-летний сын Александр и старшая сестра Зинаида.

Тела были обнаружены вблизи одного из дачных массивов в Раменском районе. Территория, на которой пришлось работать следственной группе, составила более 2 тысяч квадратных метров, а максимальная глубина — 10 метров.

— В результате раскопок, проводимых на протяжении 12 дней, на глубине около четырёх метров были найдены и извлечены тела погибших, у двух из них в области головы обнаружены пули. По изъятым человеческим останкам и пулям назначены все необходимые экспертные исследования, в том числе направленные на установление причин смерти людей, — прокомментировали в следствии.

Напомним, что сам Шишканов был задержан и впоследствии арестован на два месяца в середине июля. СК показал видео жёсткого задержания "главного вора" страны, а также сообщил об аресте нескольких членов его банды.

На данный момент под стражей остаются 9 фигурантов уголовного дела. Помимо самого Шишкана, это Юрий Офицеро, Эдуард Харьков, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников и Михаил Коровин.