Рязанка заявила, что во время эвакуации из ТЦ забыли про детей в кинозале

В управляющей компании изложили другую версию событий: сообщение об эвакуации было ложным.

Жительница Рязани Софья Селиванова рассказала, что во время эвакуации посетителей и работников из торгово-развлекательного центра "Барс" из-за возгорания администрация забыла про кинозал с детьми.

— Зал полон детей, идёт сеанс. Ни одного работника кинотеатра нет, ни пожарной сигнализации нет. Когда я была уже в кинозале и объясняла людям, что им надо уходить, работница зала открыла двери и показала "идти направо", — написала женщина в "Фейсбуке".

По словам Софьи, когда они с дочерью уже вышли из ТЦ, у входа стояли пять пожарных машин и толпа эвакуированных людей.

— Персонал не то что совсем не обучен, персонала там не было. Не было ни одного охранника, ни работника зала, и даже девушка из бара с попкорном успела уйти, — рассказала Софья.

Исполнительный директор обслуживающей ТЦ управляющей компании Михаил Онуфриев рассказал свою версию событий.

— Это какая-то искажённая информация. Система пожаротушения сработала в магазине электроники из-за человеческого фактора — кто-то нажал на кнопку. Сразу же людей начали выводить из торгового центра, в том числе из кинотеатра, — цитирует Онуфриева "Рязань. Инфо".

Онуфриев добавил, что пожарные приехали через восемь минут, и, по его мнению, к этому времени торговый центр был полностью пуст.

Ранее сообщалось, что в России повысили уровень риска пожарной опасности для ТЦ. Поводом для этого стала ужасная трагедия в Кемерове. Там 25 марта 2018 года погибло 60 человек, в том числе 37 детей. Они как раз оказались заблокированы в одном из залов кинотеатра.