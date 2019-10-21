Глава Красноярского края доложил Путину о ликвидации ЧП с дамбой

Глава Красноярского края Александр Усс доложил президенту России Владимиру Путину о мерах по ликвидации последствий разрушения пяти дамб. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Губернатор также рассказал, как оказывается помощь семьям погибших, пропавших без вести и пострадавших.
— Владимир Путин поручил губернатору реализовать все необходимые меры, особо обращая внимание на нужды людей, — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 19 октября около посёлка Щетинкино на юге Красноярского края на реке Сейба разрушилась дамба золотодобывающей артели. Волна из камней и грязи сметала всё на своём пути и снесла два временных общежития. Погибло 15 рабочих. 21 октября в крае объявлен траур.
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