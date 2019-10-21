Глава Красноярского края доложил Путину о ликвидации ЧП с дамбой

353

Фото © Пресс-служба губернатора Красноярского края

Президент России отметил, что особое внимание следует обратить на нужды пострадавших.

Глава Красноярского края Александр Усс доложил президенту России Владимиру Путину о мерах по ликвидации последствий разрушения пяти дамб. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Губернатор также рассказал, как оказывается помощь семьям погибших, пропавших без вести и пострадавших.

— Владимир Путин поручил губернатору реализовать все необходимые меры, особо обращая внимание на нужды людей, — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 19 октября около посёлка Щетинкино на юге Красноярского края на реке Сейба разрушилась дамба золотодобывающей артели. Волна из камней и грязи сметала всё на своём пути и снесла два временных общежития. Погибло 15 рабочих. 21 октября в крае объявлен траур.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×