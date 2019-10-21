Обиженная жительница Сарова убила возлюбленного за критику её блюд

Обида была такой сильной, что заставила её нанести несколько ударов ножом в грудь.

В Нижегородской области рядовой обед в одной из квартир города Саров закончился ссорой и убийством. Причиной такого поворота событий стали блюда, поданные в этот день к столу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошёл днём 18 октября в доме по улице Академика Харитона. В ходе домашних разборок 55-летняя подозреваемая ударила своего 40-летнего сожителя несколько раз ножом в грудь. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

В ходе допроса она объяснила следствию, что напала на сожителя из-за обиды. По её словам, погибший нелестно высказывался в адрес приготовленных ею обеденных блюд. Свою вину она признала.

— В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается, — говорится в сообщении СУ СК РФ по региону.

Ранее Лайф писал, что так же поступила жительница Краснодарского края. Она схватила нож и нанесла своему кавалеру два удара в область груди.