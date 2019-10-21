В Минтруде прокомментировали информацию о грядущих массовых сокращениях

В ведомстве отметили, что не знакомы с методикой HeadHunter и не могут никак прокомментировать данные последнего исследования.

В следующем году уровень безработицы не изменится и останется на том же уровне, заявили представители Минтруда.

— Рынок труда находится в стабильном положении, в органы службы занятости населения работодателями заявлено 1,7 миллиона вакансий, — цитирует пресс-службу ведомства РИА "Новости".

По данным представителей министерства, на 1 октября зарегистрировано 662,2 тысячи безработных. Уровень безработицы в стране оценивается в 0,9%.

При этом в ведомстве отметили, что не знакомы с методикой HeadHunter и не могут никак прокомментировать данные исследования.

Ранее сообщалось, что компания HeadHunter провела опрос среди 150 работодателей и выяснила, что в 2020 году каждая десятая компания планирует сократить штат сотрудников.