Арестован горный мастер прииска, где 15 вахтовиков погибли при прорыве дамбы

Александрова обвиняют в том, что он не проконтролировал ремонт сооружения и не создал безопасные условия для работников.

Железнодорожный суд Красноярска на два месяца арестовал горного мастера прииска "Сисим" Евгения Александрова. Согласно позиции обвинения, Александров не проконтролировал ремонт дамбы и не обеспечил безопасные условия работникам. Свою вину он признавать отказался.

Ранее на два месяца суд уже арестовал начальника участка прииска Андрея Еганова.

В ночь на 19 октября около посёлка Щетинкино на юге Красноярского края на реке Сейба разрушилась дамба золотодобывающей артели. Волна из камней и грязи сметала всё на своём пути и снесла два временных общежития. Погибло 15 рабочих. Пятеро остаются пропавшими без вести. Компания "Сибзолото", владеющая артелью, опубликовала список погибших и пропавших при прорыве дамбы.