Педофил прошёл сотни километров для встречи с девочкой, но его ждала не она

Извращенец просил несовершеннолетнюю прислать обнажённые фото и приехать к нему. Но, получив отказ, он решил действовать сам.

Житель американской Индианы Томми Ли Дженкинс преодолел 564 километра, чтобы встретиться с 14-летней девочкой, с которой он познакомился в Сети, но ей оказался полицейский под прикрытием. Об этом сообщает NBC News.

В переписке мужчина просил несовершеннолетнюю прислать обнажённые фото, а также приехать в Индиану. В ответ на отказ Дженкинс отправил своё откровенное фото, заявив, что "хочет иметь 500 детей".

Чтобы встретиться с ребёнком, мужчина прошёл пешком 564 километра, изредка пользуясь транспортом.

Но, добравшись до Висконсина, где жила 14-летняя собеседница по переписке, педофил попал на встречу с заместителем шерифа округа. Как выяснилось, той самой несовершеннолетней оказался полицейский под прикрытием. Мужчину арестовали по обвинению в принуждении несовершеннолетних к сексу, ему грозит срок лишения свободы на десять лет. Также уточнятся, что Дженкинс ранее уже был судим за сексуальное насилие в отношении детей.

Напомним, ранее в британской тюрьме нашли мёртвым заключённого, осуждённого за педофилию. Его жертвами стали около 200 детей, он был приговорен к 22 пожизненным срокам.