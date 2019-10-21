На концерте "Алисы" в Череповце задержали десятки человек — видео

Они разожгли фаер прямо посреди танцующих людей. К тому же многие оказались пьяными.

Во время выступления группы "Алиса" на рок-фестивале "Время колокольчиков" в Череповце 19 октября задержали 28 человек, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. В Сети появилось видео с места событий.

Поводом для задержания стало то, что прямо посреди танцующих зажгли фаер. Группа ненадолго приостановила выступление, но вскоре возобновила его. В отношении десяти задержанных составили протоколы об административных правонарушениях.

— Один материал был составлен по статье "Мелкое хулиганство", девять — по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Кроме того, был составлен ряд административных материалов по статье "О нарушении требований пожарной безопасности", они направлены в отдел надзорной деятельности МЧС России для принятия решения, — цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".

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