"Жертв перестройки" призвали двигаться вперёд и не оглядываться на прошлое

Сенатор назвал идею ввести льготы для таких "жертв" деструктивной для государства.

Глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал предложение Госдумы ввести льготы для "жертв перестройки". О том, что это "крайне деструктивное предложение", он заявил НСН.

— По многим категориям государственные решения были уже приняты. Крайне деструктивное предложение. Надо двигаться вперёд, чего оглядываться на 91-й год? — сказал Рязанский.

При этом он объяснил, что все вещи, которые происходили в период перестройки в стране, касались всего государства и каждого из его жителей: кто-то потерял пенсии, другие — сбережения или жильё и так далее.

В свою очередь критически к вышеупомянутому предложению отнёсся и бывший председатель Верховного совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов. По его мнению, инициатива Госдумы о "жертвах перестройки" — всего лишь попытка отвлечь внимание общественности от нынешних проблем.

— Нелепо вводить такую социальную категорию. А последние 20 лет — счастливый период для наших людей? Глупости это всё. <...> Пока мы обсуждаем 80-е годы, нам сейчас хвастаться нечем, — считает Хасбулатов.

Ранее Лайф рассказывал, что с идеей ввести льготы для "жертв перестройки" выступил зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.