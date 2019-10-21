В Казахстане расширили полномочия Назарбаева

Теперь с главой Совбеза и лидером партии власти "Нур Отан" президент страны будет советоваться в сфере кадров.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому полномочия первого президента страны Нурсултана Назарбаева будут расширены. В частности, речь идёт о сфере кадровой политики в системе органов государственной власти. Об этом говорится в документе, опубликованном в информационно-правовой системе нормативных правовых актов республики.

Назначение министров, за исключением глав министров иностранных дел, внутренних дел и Минобороны, будет проводиться после согласования с председателем Совета безопасности, то есть Назарбаевым.

Также с главой Совбеза необходимо будет согласовывать назначение акимов (главы администрации) областей, руководителей органов, подчинённых и подотчётных лидеру Казахстана, в том числе администрации президента, Комитета национальной безопасности, Нацбанка и других.

Напомним, что Нурсултан Назарбаев был лидером Казахстана около 30 лет и объявил во второй половине марта о своей отставке. Своим преемником он назвал спикера сената парламента Касыма-Жомарта Токаева. При этом Назарбаев сохранил за собой посты главы Совбеза и лидера партии власти "Нур Отан".