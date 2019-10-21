В Кремле обеспокоены ситуацией в Донбассе из-за украинских националистов

Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Кремль беспокоит ситуация, которая начала развиваться в Донбассе после подписания согласованного текста формулы Штайнмайера.

— Начали поступать весьма противоречивые сигналы из Киева, — заявил Ушаков, особо отметив действия украинских националистов, которые приняли все усилия, чтобы не допустить разведения сил.

— Националисты не только присутствуют в районе разведения сил, но и активизировались в самой столице. То есть сейчас особого продвижения в контексте подготовки запланированной встречи в верхах нормандского формата не наблюдается. Хотя желание провести такую встречу у всех стран имеется, — пояснил представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин заявлял, что украинский лидер Владимир Зеленский не может обеспечить разведение сил в Донбассе. В частности, президенту Незалежной мешают силы националистов.