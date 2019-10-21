В Новом Орлеане взорвали два огромных строительных крана — видео

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Несмотря на мощный взрыв, избавиться удалось только от одного из них. Второй планируют распилить и вывезти по частям.

В Новом Орлеане взорвали два повреждённых крана, установленных над недостроенным отелем Hard Rock, сообщает ABC news.

Как уточняется, краны повредились 12 октября при обвале нескольких этажей здания. Так как они продолжали качаться, местные власти решили их взорвать. Когда столб пыли улёгся, оказалось, что упал только один кран, а большая часть другого осталась на месте.

Тем не менее власти считают, что цели достигли, и теперь планируют распилить второй кран и вывезти его по частям. Далее будут разбирать завалы и искать тела погибших при обрушении этажей. По последним данным, их трое. После этого недостроенное здание снесут.

Сообщается, что при взрыве выбило несколько окон в соседнем здании, в котором находится театр.

Напомним, ранее в Новом Орлеане обрушилось несколько этажей строящегося отеля. В момент инцидента на месте находились рабочие, причина обрушения до сих пор не установлена.

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