Мать за рулём. Жительницу Челябинска оштрафуют за вождение с сыном на руках

ГИБДД Челябинска заинтересовалось фотографиями автомобилистки, которая вела свою иномарку с годовалым сыном на руках. Фотографии очевидцев, заметивших нарушение, опубликовал портал 74.RU. По их данным, женщина на приличной скорости двигалась по Свердловскому проспекту Челябинска. Она чувствовала себя уверено в плотном потоке автомобилей и даже решилась на обгон.
В Госавтоинспекции подтвердили: нарушение — налицо. Как и тот факт, что женщина пошла на неоправданный риск, взяв младенца на руки.
— В правилах сказано, что ребёнок до 11 лет должен перевозиться в детском удерживающем устройстве, пристёгнутый ремнём безопасности, — указывают в ГИБДД.
Отметим, что за нарушение женщине грозит штраф всего в три тысячи рублей.
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