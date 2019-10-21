В Кремле рассказали о контактах Москвы с Асадом

С президентом Сирии Башаром Асадом постоянно контактируют российские представители по различным направлениям. Об этом сообщил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, отвечая на вопрос о возможных личных контактах президентов России и Сирии в ближайшее время.

— С Асадом постоянно контактируют наши представители по различным направлениям, в том числе и спецпредставитель президента Лаврентьев, постоянные контакты по линии Минобороны, — пояснил Ушаков.

Он также добавил, что ситуация с турецкой операцией в САР обсуждалась "очень подробно".

Напомним, Турция начала военную операцию "Источник мира" на севере Сирии 9 октября. В ответ на это президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций. 17 октября Асад впервые прокомментировал турецкую операцию, назвав это преступной агрессией и вторжением.