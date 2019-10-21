"Скоро рванёт". Вахтовики предсказали прорыв дамбы за два дня до трагедии

Очевидец признался Лайфу, что он и его коллеги даже шутили по этому поводу, и в итоге так и случилось.

Один из пострадавших при прорыве дамб в Курагинском районе Сергей Т. рассказал правоохранителям, что за пару дней до трагедии видел, что дамба переполнена.

По словам охранника "Сибзолота", который работает в компании уже три года, вода в тот момент достигла такого уровня, что до края оставалось около 20 сантиметров. По его мнению, даже неспециалисту было заметно, что у дамбы нет специальной водоотводящей трубы: из сооружения лишь "тёк какой-то небольшой ручеёк". Охранник признался Лайфу, что тогда шутил с коллегами, что, "наверное, скоро рванёт". В итоге так и случилось.

Он рассказал, что 19 октября проснулся около двух часов ночи из-за сильного шума и минут через десять увидел, что из-под пола течёт вода. Ещё через несколько секунд его уже несло течение, а рядом проплывал дом, в котором он жил. Ему удалось спастись, плавая между брёвнами примерно полтора часа. После этого мужчину вытащил из воды начальник участка. С места спасения он уехал домой на такси в одном нижнем белье.

Напомним, в ночь на 19 октября около посёлка Щетинкино на юге Красноярского края на реке Сейба разрушилось пять дамб золотодобывающей артели. Волна из камней и грязи сметала всё на своём пути и снесла два временных общежития. Погибло 15 рабочих. "Сибзолото" сегодня опубликовало список погибших и пропавших.