В Чечне женщина и младенец погибли в ДТП, ещё семь человек пострадали

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Оба водителя, две женщины и трое мужчин были доставлены в Гудермесскую районную больницу.

В результате столкновения двух легковых автомобилей в Курчалоевском районе Чечни погибли женщина и младенец, ещё семь человек получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B33xHRCl8xw/" target="_blank">chp_chechenya</a></p>

На автодороге Ойсхар — Курчалой — Мескер-юрт произошло ДТП с участием автомашины "Лада-210740" под управлением жителя села Аллерой 1955 года рождения и автомашины "Лада-Приора-217030" под управлением уроженца Гудермеса 1994 года рождения, — говорится в сообщении.

В Гудермесскую районную больницу были доставлены оба водителя, женщина 1961 года рождения, три пассажира "приоры" и девушка 2001 года рождения. Причины происшествия выясняются.

Ранее ДТП с участием детей произошло в Перми — группу ребят от двух до восьми лет на пешеходном переходе сбила "мазда". Трое несовершеннолетних были госпитализированы.

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