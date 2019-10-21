Психолог рассказал, как заставить мужа-лентяя встать с дивана

По его мнению, следует действовать мягко, однако в критических случаях "бить по болевым точкам".

Правильная установка, чёткие действия и решительность помогут поднять с дивана кавалера, которому понравилось лениться. Так считает психолог, тренер международного уровня Александр Шахов.

— Безусловно, в жизни каждого мужчины бывают периоды неудач, падений, депрессий. Мужчина имеет право на временную остановку, чтобы пережить негативные эмоции, переосмыслить, найти себя, — цитирует психолога издание "Дни.ру".

В этот период действительно не о чем беспокоиться. На данном этапе партнёру необходима эмоциональная поддержка. Специалист рекомендует хвалить мужчину за прежние успехи, восхищаться ими и таким образом стимулировать кавалера к достижению новых.

Если по истечении недели мужчина начал делать первые попытки трудоустройства, то есть искать объявления и ходить на собеседования, стоит продолжить его поддерживать в этих начинаниях. Однако психолог советует спросить о сроках, когда он планирует получить первый доход, поскольку мужчина может оттягивать момент перехода от попыток к результатам.

— Если срок вышел, а толку от действий нет — время спросить, что происходит. Могут быть объективные причины, но чаще они субъективные. Время определиться: дать мужчине ещё время или переходить к более решительным действиям, — поясняет эксперт.

Под решительными действиями Шахов подразумевает постепенное лишение жизни кавалера комфорта.

— Бейте по больным точкам: развлечениям, еде, близости. Нет денег — нет еды. Нет денег — нет развлечений. Точка. "Вечером деньги — утром стулья", — как говаривал великий психолог — монтёр Мечников, — добавляет специалист.

При этом такие отношения не рушатся, считает Шахов. Ведь если один из партнёров не выполняет свои обязанности в отношении другого, то пара становится комбинацией паразита и жертвы.

— В итоге вашей активной стимуляции мужчина либо начнёт работать, либо уйдёт и найдёт себе новую жертву, на которой он будет паразитировать, — заключил психолог.

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