Путин и президент Египта обсудят возобновление чартерного авиасообщения

Президент РФ Владимир Путин и лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудят возобновление чартерного авиасообщения между странами. Об этом журналистам сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

— Мы готовимся к обсуждению, специально пригласили на беседу с ас-Сиси нашего министра транспорта. Египтяне тоже расскажут, что делается, что собираются делать, чтобы авиарейсы возобновить, — пояснил Юрий Ушаков.

Встреча Путина и его египетского коллеги состоится завтра в Сочи.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было прервано после крушения в 2015 году над Синаем самолёта авиакомпании "Когалымавиа". На борту летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург лайнера находилось 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли.